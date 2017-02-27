محمد الجلاهمة

تقدم هندي الى مخفر شرطة النعيم مسجلا قضية حملت عنوان سلب بالقوة وذلك بعد ان تعرض للسلب بالاكراه في منطقة النعيم، وكان الهندي الذي يعمل سائقا منزليا ويسكن في منطقة سعدالعبدالله تقدم الى مخفر شرطة النعيم وابلغ عن سرقة هاتفه الذكي وقدم رقمه المتسلسل بالاضافة الى مبلغ 44 دينارا وطابعين لوزارة المالية بقيمة 20 دينارا.

واضاف السائق انه كان يتجول سيرا على الاقدام عندما فوجئ بمركبة صالون يابانية وعلى متنها ثلاثة اشخاص لا يعرفهم سألوه عن محل بقالة، ثم نزل منها شخصان كانا ممسكين بآلات حادة (سكين) وقام احدهما بتثبيته وتهديده بالطعن فيما بدأ الآخر بتفتيشه وسلبه المسروقات التي ادلى بها، وامر وكيل النائب العام لمحافظة الجهراء بتسجيلها واحالتها لجهة الاختصاص.