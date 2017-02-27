مؤمن المصري

قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بإلغاء قرار صادر عن وكيل وزارة الصحة بإلغاء قرار ندب موظف في إدارة الطوارئ الطبية لوظيفة مراقب إسعاف وذلك فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة مراقب إسعاف واعتبار هذا القرار كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من اثأر أخصها ترقيته لتلك الوظيفة.

وكان المواطن قد تظلم عبر المحامي زيد الخباز من القرار مطالبا بإلغاء القرار، وقال الخباز في دعواه إن موكله عين في وزارة الصحة بوظيفة فني طوارئ طبية في عام 1988 وتدرج في الوظائف المختلفة وبتاريخ 19/12/2013 تم ندبه لوظيفة مراقب إسعاف بموجب قرار كما تم ندب زميل له لوظيفة مراقب خدمات إسعاف إلا أن زميله أقام دعوى طالبا بإلغاء القرارين فيما تضمناه من تخطيه في شغل وظيفة مراقب والتي قضى فيها بإلغائهما مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيسا على وجود أفضليه لزميله المذكور عنه وعن المدعى عليه الثاني وقد تأيد هذا القضاء استئنافيا كما قضى برفض الطعن بالتمييز المرفوع من الجهة الإدارية.