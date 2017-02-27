موسى أبو طفرة

كشفت مصادر أمنية عن تنسيق بين وزارة الداخلية متمثلا بالإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للجمارك بشأن ربط بلاغات سرقة السيارات بين الادارتين تلقائيا للحد من خروج المركبات المسروقة من المنافذ الحدودية بعد زيادة عدد تسجيل حوادث خروجها لتأخر وصول البلاغات بين الإدارتين.

وقال المصدر إن بلاغ تسجيل تعرض المركبة يتم بسرعة في إدارة المرور لكنه يحتاج لايام لتسجيله في النظام الآلي لبيانات سجل الجمارك مما يعطي فرصة لانهاء اجراءات خروج المركبات من المنفذ الحدودي وهو الأمر الذي دعا المسؤولين في الإدارتين لعمل ربط آلي واحد في ادخال بيانات قضايا السرقة للحد من هذه الظاهرة، مبينا ان العمل بهذا النظام سيبدأ مطلع هذا الاسبوع لوقف حوادث خروج السيارات المسروقة عبر المنافذ الحدودية.