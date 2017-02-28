هاني الظفيري

تمكّن رجال الأمن والنجدة من السيطرة على مجموعة من الشباب الذين تشاجروا فيما بينهم امام مقهى «يوم البحار»، وتمت السيطرة عليهم بعد محاولتهم التهجم على عسكري. وقال مصدر امني: ان مشاجرة وقعت بين مجموعة من الاحداث مقابل المقهى الذي يقع بالقرب من مجلس الامة، وحاول احد رجال الامن فض المشاجرة بين الطرفين، فقام الشباب بدفع العسكري ومحاولة الاعتداء عليه، وبعد طلب الاسناد وتدخل قطاع النجدة والامن العام وتمت السيطرة عليهم.

من جهة اخرى، شرع رجال المباحث في البحث عن قائد مركبة رباعية قاد مركبته ذات الدفع الرباعي على «تايرين» في منطقة جابر العلي.

وقال مصدر امني إن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات الداخلية عن قيام مستهتر بالاستهتـــار والرعونة بسيارته، وفور وصـــول الدوريات إلى الموقع تـــم العثور على قائد المركبـــة الذي تم تـــداول مقطع يوضـــح عملية الاستهتـــار التي قـــام بها.