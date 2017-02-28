كرّم الشويع والمري والحريتي وملا واستقبل الصعفاك والمطيري والحمادي

كرم وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد كلا من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع ومدير إدارة مرور حولي العقيد حمد المري على جهودهما المتعلقة بتسيير الحركة المرورية وتخفيف الاختناقات والازدحامات والعمل الدؤوب الذي تقوم به قيادات قطاع المرور على مدار العام، بالإضافة إلى الجهد المضاعف المبذول خلال المناسبات الوطنية وغيرها.

كما قام الفريق الفهد بتكريم الملازم فهد الحريتي، ورقيب أول عادل سليمان ملا علي، لتأدية عملهما بشجاعة وتفان خلال فترة الاحتفالات بالأعياد الوطنية والتعامل مع احدى المركبات المخالفة لقواعد المرور وإصابتهما نتيجة لذلك.

حضر وقائع التكريم مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش.

كما استقبل الفريق الفهد رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالله الصعفاك ورئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بالاتحاد عبدالله المطيري وعضو الاتحاد ابراهيم الحمادي.

واكد الفريق الفهد ان الشباب هم ثمرة الوطن ومستقبله وتفهم الوزارة لظروف وطبيعة دراستهم في الجامعية من حيث المباني والسعة المكانية كلها مقدرة من قبل رجال المرور، مؤكدا ان الوزارة تقف دائما مع الطلبة من اجل تسهيل دراستهم ورفع مستوى تحصيلهم العلمي، وضمان عدم حدوث اي امر يؤثر على انتظام دراستهم ومستقبلهم.

ولفت الى ان الشعور بالأمان والطمأنينة ينبع من عملية التكامل بالعمل الامني بين الوزارة والمواطن والمقيم، ولا بد من التكاتف والتعاون في المرحلة الحالية للوصول الى الغاية المنشودة بسواعد الشاب وفكرهم الواعد لبناء الوطن ونهضته ومستقبله.