هاني الظفيري

تمكن رجال جمارك المطار الكويت الدولي نوبة (أ) من ضبط وافدة من الجنسية الأفريقية حاولت تهريب كيلوغرام من مادة القات المخدرة مخبأة بداخل علبة بلاستيكية.



وبحسب مصدر في جمرك المطار، فإن رجال الجوالة اشتبهوا في وافدة اثيوبية قادمة من موطنها، بعد أن ظهرت عليها علامات الارتباك، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل في أمتعتها ممنوعات، نفت وازدادت ارتباكا فيتم اصطحابها إلى التفتيش الذاتي، وكذلك إخضاع أمتعتها للتفتيش الدقيق، وعثر بحقيبة أمتعتها على كمية من مخدر القات تزيد على كيلوغرام، وأحيلت المتهمة مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص.