براءة مواطن من تهمة تداول وهمي لأسهم

مؤمن المصري - محمد الدشيش

قضت محكمة الجنح بالسجن لمدة سنة واحدة لطبيب (وافد)، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة لنظرها، وذلك لتسببه في مضاعفات لمريضة نتيجة إهماله خلال اجراء عملية جراحية لها في مركز طبي.

وقالت المحامية الحبيب إن موكلتها شعرت عقب إجراء العملية بآلام شديدة ومضاعفات جسدية إثر خروجها من المركز الطبي، مما دعاها إلى العودة مجددا لبيان سبب ذلك ومداركتها بالعلاج اللازم، فطلب منها المتهم مغادرة المركز والعودة لاحقا في ميعاد المراجعة المحدد سلفا، ثم أحالها لمركز حكومي لمعالجة الحروق بعد أن ساءت حالتها وعجز عن علاجها.



كما أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بإلغاء تقرير كفاءة موظفة لوجود منازعة بينها وبين الرئيس المباشر لها.

وترافعت امام المحكمة المحامية نهى الريس وأكدت أن هبوط درجات الموظفة في التقييم المطعون عليه غير مستمد من عناصر ثابتة ومستخلصة من الأوراق وخلو ملف الطاعنة من أي نسبة تقصير في عملها.



وأشارت المحامية الريس في دفاعها إلى وجود خصومة مع الرئيس المباشر للطاعنة وأن العلاقة بينهما يسودها التوتر والتربص وهذا المسلسل من الخصومة بدأ منذ خمس أعوام من تولي رئيسها المباشر مقاليد وظيفته بما يفصح عن السبب الحقيقي وراء هبوط درجات الطاعنة.

كما قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من تهمة إبرام صفقات شراء أسهم وهمية في بورصة الكويت للأوراق المالية، ما أدى إلى خفض سعر الأسهم بهدف حث الآخرين على شرائها.



وشهد الباحث القانوني في هيئة أسواق المال أنه لاحظ من خلال إجراء الرقابة الدورية على التداولات ان المتهم قام خلال شهرين بإجراء عدة تداولات لأسهم إحدى الشركات تضمنت شبهة مخالفة المادة 122 بند 2 من القانون رقم 7 لسنة 2010 حيث قام بخفض سعر الأسهم عبر بيعه لكميات قليلة من الاسهم بسعر منخفض وقام برفع سعر السهم بعد ذلك من خلال شراء كميات ضعيفة عن السعر السائد في السوق، ما حث المتداولين على البيع والشراء وتمكن من تحقيق ربح من ذلك.



وأنكر المتهم ما أسند إليه من اتهام.

وحضر المحامي عبدالعزيز البنوان أمام المحكمة وترافع عن المتهم شفاهة دافعا بانتفاء القصد الجنائي لموكله وأن ما قام به ليس مجرما قانونيا كما دفع بعدم معقولية الواقعة والتراخي في الإبلاغ عن الجريمة إن وجدت، ناهيك عن عدم تحقق أركان الجريمة أصلا ولا انطباق نصوص الاتهام في حق موكله، وطالب ببراءة موكله من الاتهام المسند إليه.