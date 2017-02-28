أحمد خميس

من خلال رقم اللوحة تم استدعاء شخص مجهول تبين لاحقا انه مواطن وسجلت بحقه قضية إتلاف عن عمد، وسب وقذف، وجاءت هذه الاجراءات على خلفية قضية سجلت في مخفر صباح السالم بعنوان اتلاف عن عمد وسب.



وفي التفاصيل ان مواطنه من مواليد 1993 قالت في البلاغ انها كانت تسير بسيارتها وان شخصا كان يقود مركبة ألمانية فارهة اصطدم بها اكثر من مرة ومن ثمّ تلفظ عليها بعبارات خادشة وهرب الى جهة غير معلومة.

كما تعامل رجال ادارة هندسة الجيش صباح امس مع بلاغ عن قذيفة من مخلفات الغزو الغاشم في بر الصابرية، وكذلك جسم غريب عثر عليه في بر الصليبية. وكان مواطن قد عثر على القذيفة وأبلغ إدارة المتفجرات.

في سياق متصل، ورد بلاغ الى عمليات الداخلية بالعثور على جسم غريب في بر الصليبية طريق كبد بمسافة 11 كيلومترا من الطريق الرملي بجوار جاخور للإبل، وتبين ان الجسم الغريب عبارة عن لغم من مخلفات الغزو وتم عمل حواجز حوله والاتصال على متفجرات الجيش.