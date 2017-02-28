أمير زكي

أصدرت وزارة الداخلية تعميمات لمنتسبيها في كل القطاعات بشأن مواصفات مواطن في العقد الثالث من عمره، وكذلك أوصاف وافد سوري بهدف سرعة ضبطهما عقب هروبهما من نظارة أحد مخافر محافظة الأحمدي، فيما وجه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء إبراهيم الطراح باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسجيل قضية ضد أحد رجال قوة المخفر بمسمى «الإهمال في رعاية سجين وتمكين متهم من الهرب»، ووجه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي رجال إدارة مباحث الأحمدي بسرعة ضبط المواطن والسوري بحكم ما لديهم من معلومات خاصة انهم الذين قاموا بضبط المواطن ومتهمين آخرين قبل اسبوعين على خلفية ارتكابهم عددا من السرقات وهو ما أشارت اليه «الأنباء» في حينه، وتحــديدا فــي تاريخ 11 فبراير الماضي، ونشرت صور جميع المتهمين ومن بينهم النزيل الهارب.

إلى ذلك، قال مصدر ان هناك شكوكا حول تورط شخص من غير قوة المخفر هو من سهل مهمة هروب المواطن المطلوب على ذمة قضايا سرقات والوافد السوري والذي استغل هروب اللص ليهرب هو الآخر حتى إشعار آخر وانه بصدد الإبعاد.

وذكر المصدر ان قوة المخفر اكتشفت ان النزيلين «اللص والسوري» قد اختفيا من داخل النظارة في ظروف غامضة، موضحا انه لا توجد آثار عنف على النظارة، وهو ما يدفع باتجاه احتمال تورط مجهول ما في عملية الهروب بنسبة كبيرة.