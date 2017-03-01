سيتم التوسع للصرف في باقي مراكز الخدمة لاحقاً بعد توفير وتدريب الطواقم البشرية وتزويدها بالأجهزة والمعدات

جوازات مادة 17 لـ«البدون» ستبقى على حالها دون تغيير أو تبديل للشكل أو اللون ويستمر إصدارها لاعتبارات إنسانية

الاستعداد لصرف ما يقارب الـ 250 ألف جواز إلكتروني لمواطنين والبقية سيعلن عنها تباعاً



أمير زكي ـ مشاري المطيري

اللواء الشيخ مازن الجراح

جدد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح التأكيد على ان فرض الرسوم على الوافدين رفع إلى السلطات المعنية، مشيرا إلى ان فرض رسوم على الخدمات المقدمة من قبل شؤون الإقامة لا سيما فيما يتعلق بالزيارات وغيرها أصبح مطلبا أساسيا مقارنة بالخدمات المقدمة، ومقارنة بالدول الأخرى التي زادت من الرسوم لتتوافق مع الخدمات المقدمة.

وردا على سؤال على هامش مؤتمر صحافي، بحضور مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات اللواء م. علي المعيلي ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش ومدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر العميد يوسف السنين حول ما اذا كانت جهود قطاع الجنسية في ملاحقة المزورين قد خفت أو تم وقف ملاحقة المتلاعبين الذين حصلوا على الجنسية الكويتية بطرق ملتوية قال الجراح: أؤكد لكم ان ملاحقة المزورين مستمرة وأحلنا قبل أيام قضية جديدة، وكل ما هنالك اننا نعمل في صمت وبعيدا عن الإعلام، مضيفا: لا يمكن ان نغض النظر عن أي شخص ارتكب جريمة تزوير، فهذا ما لا يمكن تقبله بالمطلق.

اللواء الشيخ مازن الجراح متوسطا اللواء م. علي المعيلي والعميد عادل الحشاش والعميد يوسف السنين

وردا على سؤال حول رأيه فيما يتعلق بالبراءة التي حصل عليها مدانون في قضايا تزوير جنسية قال اللواء الجراح ان البراءات التي حصل عليها البعض ليست بسبب نقص الأدلة وإنما بسبب التقادم.

وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح قد استهل المؤتمر الصحافي بتهنئة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية للبلاد، واعلن عن «اطلاق الجواز الكويتي الإلكتروني وبدء عملية الاصدار والتوزيع لتلك الجوازات للمواطنين من خلال 6 مراكز بمحافظات البلاد» مؤكدا ان عملية الاصدار بهذا التوقيت تأتي بمناسبة الأعياد الوطنية للبلاد والتي اردنا بها في وزارة الداخلية ان نحتفل بها على طريقتنا.

وأضاف الجراح «ان المراكز الـ 6 التي تم تحديدها لعملية صرف الجواز الإلكتروني هي الشامية لمحافظة العاصمة وغرب مشرف لمحافظة حولي واشبيلية لمحافظة الفروانية والعدان لمحافظة مبارك الكبير وسعد العبدالله لمحافظة الجهراء وفهد الأحمد لمحافظة الأحمدي، مشيرا الى ان هذه المراكز - دون غيرها - هي المعنية بصرف الجواز الإلكتروني، وان عملية الانطلاق الرسمي 5 مارس المقبل.

من المؤتمر الصحافي

وقال ان الاستقبال يتم اما بالمراجعة لمن تبقى على جوازاتهم اقل من 6 أشهر او الدخول الي موقع وزارة الداخلية والحصول على موعد عبر النت للمراجعة وهذه وسيلة للتسهيل على المراجعين حيث يتم استقبالهم بسهولة ويسر.

وأضاف «سيتم وقف طلبات استبدال وتجديد الجوازات حاليا في جميع مراكز الخدمة بالبلاد وعددها 50 مركزا وسيقتصر الأمر فقط على المراكز الستة نظرا لكوننا حاليا في طور الأداء التجريبي وبعدها سيتم التوسع لاحقا للصرف في مراكز الخدمة بعد توفير وتدريب الطواقم البشرية وبعد تزويدها بالامكانات من أجهزة ومعدات لصرف واستبدال الجوازات وهذا سيتم في المستقبل.

وأعلن اللواء الجراح عن استمرار العمل بالجواز القديم لحين الإعلان عن وقفه من قبل القطاع، متوقعا ان يتم ذلك خلال عام او عام ونصف العام على الأكثر لحين الانتهاء من عملية الصرف بالكامل للجواز الإلكتروني.

وعن مميزات الجواز الإلكتروني الجديد قال «تأمين بيانات الصفحة على الجواز لأنه توجد كذلك داخل الشريحة الآلية والتي تكون محمية من التلاعب اضافة إلى وجود بصمة آلية للإبهام وتوقيع إلكتروني وكذلك صورة صاحب الجواز التي تبدو واضحة في ثلاث صفحات متلاحقة، مؤكدا ان الجواز هو الأكثر أمانا بالعالم ويصعب تزويره.

واكد اللواء الجراح ان الاستبدال حاليا لكل شخص يقل جوازه عن 6 اشهر وهؤلاء يبلغ عددهم 196 ألف مواطن اضافة الى 30 ألفا انتهت جوازاتهم، اضافة الى 10 آلاف من المواليد الجدد، وبالتالي نحن نتحدث حاليا عن الاستعداد لصرف ما يقارب 250 الف جواز الكتروني لمواطنين والبقية سيعلن عنها تباعا.

وقال: الحضور الشخصي للمراكز ممكن او اخذ موعد عبر النت من خلال موقع وزارة الداخلية حيث يتاح للشخص المراجعة هو وزوجته وابناؤه في الموعد، مشيرا الى ان الشخص البالغ وزوجته وابناءهما ممن هم فوق 12 عاما سيتم الحصول على بصمة الإبهام الآلية لهم والحصول على التوقيع الإلكتروني كذلك اما الأبناء الذين هم تحت 12 عاما فهؤلاء سيتم اخذ البصمة الآلية لهم والتوقيع الإلكتروني سيكون للوالد لكونه ولي الأمر.

وقال «حسب اشتراطات المنظمات الدولية يجب إحضار صورة شخصية خلفية زرقاء فاتحة وفي حال عدم توافق الصورة سيتم تصوير الشخص آليا بالمركز لوجود التقنية.

كما أكد اللواء الجراح على انه تم تزويد مطار الكويت الدولي بالقارئ الآلي للجوازات الإلكترونية وباقي المنافذ البرية والبحرية جار العمل حاليا لتزويدها بالقارئ الآلي وسننتهي من ذلك قريبا اما بالخارج فنعم جميع مطارات دول العالم لديها قارئ آلي يستطيع قراءة الجواز الإلكتروني ونحن قمنا بتجربة الجواز الإلكتروني عندما سافرت فيه مع عدد من الضباط إلى عدد من الدول منها جنيف وبلدان وأوروبا.

وأضاف اللواء الجراح «اهم ثلاثة شروط لإصدار الجواز الالكتروني، الأول احضار البطاقة المدنية الأصلية لكون النظام يبدأ بقراءة ومطابقة معلومات البطاقة المدنية، والثاني الحضور الشخصي لكل شخص كبيرا كان او صغيرا للحصول على الجواز لأخذ البصمة الآلية، والثالث الصورة الشخصية ذات الخلفية الزرقاء الفاتحة المطابقة لمواصفات المنظمة العالمية، موضحا انه يوجد بالمراكز الستة قسم البطاقة المدنية لمن فقد بطاقته او يحتاج الى تجديدها او التدقيق عليه.

كما أكد اللواء الجراح على ان جوازات مادة 17 للبدون ستبقى على حالها دون تغيير او تبديل للشكل او اللون او وضع شريحة انطلاقا من ان قانون المنظمة العالمية ينص على ان الجواز الالكتروني يصدر لمواطني الدولة فقط ولا يشمل البدون، موضحا سنستمر في عملية صرف جوازات مادة 17 لاعتبارات انسانية للعلاج والدراسة والأماكن المقدسة وهذا جانب إنساني لن يتوقف.

وقال اللواء الجراح: «انه بناء على مكرمة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تقرر ان يكون الاستقبال والأولوية للراغبين باستبدال الجواز لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة ويكون ذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة صباحا»، موضحا ان العمل بالمراكز الستة يتم طوال ايام الاسبوع عدا يومي الجمعة والسبت، ونحن قادرون على استقبال الاعداد، وان مدة الصرف والموعد 24 ساعة للتسلم.

ونفى اللواء الجراح «سرقة جوازات الكترونية خام ضمن عملية السطو التي تمت على مركز الدوحة»، معربا عن اسفه للتضخيم الاعلامي الذي صاحبها قائلا: ما تمت سرقته عدد محدود من الجوازات القديمة بين 20 و25 جوازا فقط وتم التعميم على أرقامها فورا وإلغاؤها وتواصل المباحث المتابعة وضبط الجناة مؤكدا ان «الجوازات الالكترونية محفوظة في اماكن سرية وعليها حراسات مشددة ولا يمكن الوصول اليها الا باذونات وأوامر لتشديد الرقابة والحماية».



المعيلي: المعلومات محمية آلياً من خلال نظم المعلومات و«الداتا» سوف تكون محصنة

اللواء علي المعيلي

أكد مدير عام نظم المعلومات بوزارة الداخلية اللواء م. علي المعيلي ان مشروع الجواز الالكتروني هو من المشاريع الضخمة التي تم اطلاقها مؤخرا بعد عقبات استمرت سنوات، وتم تذليلها وذلك بدعم من القيادة السياسية والأمنية بالبلاد وبتوجيهات ودعم من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح.



وقال المعيلي: الجواز الالكتروني الكويتي هو الأعلى أمانا على مستوى العالم من حيث الدقة والأمان وصعوبة تزويره، مؤكدا اننا في نظم المعلومات حرصنا على سرية المعلومات التي سيتم ادخالها بالشريحة بالجواز ولذلك سيتم حال إدخال المعلومات بالمراكز الستة وإرسالها آليا لنظم المعلومات للمراجعة والتثبيت والتخزين وبعدها ترسل للجوازات للاعتماد وإعطاء الضوء الأخضر للصرف، مؤكدا ان العملية والمعلومات محمية آليا من خلال نظم المعلومات ويصعب اختراقها، ناهيك عن ان الداتا سوف تكون محصنة، ولن يتم اختراقها، بالاضافة او التعديل للبيانات، ولذلك تمت وفق أعلى نظم الأمان.



وأشار المعيلي الى انه تم عمل ربط آلي مع نظم المعلومات لاستقبال البيانات والبصمة الآلية والتصوير الآلي والتوقيع الالكتروني وتخزينها وربطها بشبكة تخزين اتصالات عالمية تنقل الميديا الى النظام الرئيسي وفق المواصفات العالمية.



وزاد: «جهزنا السيرفر للتخزين وفق نظام الحماية لاستقبال المعلومات وتخزينها وارسالها للجوازات».



الحشاش: لا إعفاء من الشنغن

العميد عادل الحشاش

قال مدير عام الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش ان الجواز الإلكتروني لا شك هو مشروع وطني كبير للدولة وهو من المشاريع الضخمة التي بدأتها وزارة الداخلية لتطوير امكاناتها وامكانات مواطنيها انطلاقا من استثمار التكنولوجيا وتطوير الخدمات ضمن مفهوم الحكومة الالكترونية ولذلك فإن الإعلام الأمني بوزارة الداخلية سيعمل لدعم هذا المشروع اعلاميا من خلال وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية بهدف إيصال الرسائل التوعوية للمواطنين حول اليه الحصول علي الجواز الالكتروني.



وقال الحشاش: أولى الرسائل للمواطنين بضرورة الحفاظ على هذه الوثيقة عالية القيمة لأنها مهمة وألا تكون عرضة للتلف او الفقدان او السرقة، اما الرسالة الثانية فهي العلم ان الجواز الالكتروني لا يعني الإعفاء من الشنغن بل على الراغبين في زيارة اوروبا الحصول على الفيزا الى حين صدور عكس ذلك ويتم الابلاغ عنه في حينه».



السنين: توزيع كامل الطاقة البشرية والمعدات على المراكز الستة كجهات استقبال

العميد فيصل السنين

قال مدير عام الجنسية والجوازات العميد فيصل السنين ان الاستقبال للجواز الالكتروني سيتم بالمراكز الستة فقط ولا استقبال بالادارة العامة للجنسية والجوازات لسبب بسيط وهو اننا قمنا بتوزيع كامل الطاقة البشرية والمعدات على المراكز الستة كجهات استقبال ولهذا يجب ان يكون هذا الأمر واضحا للجميع.

وطمأن السنين الى عملية الصرف مؤكدا عدم وجود مشاكل وانه فيما لو واجهنا مشاكل سنحلها مشكلة مشكلة حسب نوعها، متوقعا ان المشاكل واردة بمشروع مثل هذا الحجم.



مواصفات «الإلكتروني»



٭ يحتوي الجواز الجديد على شريحة الكترونية ذات سمات امنية عالية ضد عملية التزوير، وتحفظ بيانات الشخص لتسهيل قراءتها بمطارات العالم.

٭ الجواز الالكتروني يحمل البصمة التعريفية بصاحبه، وكذلك التوقيع الخاص به، ولا يعفي صاحبه من الحصول على الفيزا الخاصة ببعض الدول.

٭ صورة صاحب الجواز تبدو واضحة في 3 صفحات للتأكيد على صحة ووضوح ملامح صاحب الجواز.



الفئات المستهدفة



سيتم اصدار الجواز الالكتروني على عدة مراحل بداية بالاشخاص الذين انتهت صلاحية جواز سفرهم والاشخاص الذين باتت صلاحية جواز سفرهم اقل من 6 اشهر فقط مرورا بالمدد المتبقية.



مسروقات مركز خدمة الدوحة 22 ألف دينار و20 جوازاً و15 جنسية تم إيقاف صلاحيتها



ذكر مصدر امني ان معاينة مركز خدمة المواطن بالدوحة كشفت ان الجناة كسروا النافذة الخارجية وسرقوا جهاز السحب الآلي لاحد البنوك التجارية وبه 22 الف دينار، بالإضافة الى سرقة 15 جنسية كويتية و20 جواز سفر وأختام وطوابع خاصة بالدولة وجهازي تلفزيون وجهازي كمبيوتر، بالاضافة الى 60 دينارا وكذلك اتلاف المركز من الداخل.



من جانبها، أكدت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية انه فور تلقي الاجهزة الامنية بلاغا عن تعرض مركز خدمة الدوحة التابع للادارة العامة لمراكز الخدمة للسرقة بادرت بايقاف صلاحية هذه المستندات والوثائق وأصبحت في حكم الملغاة ولا قيمة لها، ولا يوجد بينها جوازات الكترونية حديثة، وباشرت الاجهزة الامنية المعنية اجراءات البحث والتحري اللازمين لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.