مشاري المطيري - عبدالله قنيص هاني الظفيري

أخضع رجال المباحث الجنائية في مقر المباحث بالسالمية شخصا خليجيا في العقد الخامس من عمره لإقدامه على تصفية زوجته المواطنة بعد أن أطلق عليها طلقات أصابت إحداها الرأس وأخرى أصابت الصدر وانتظر لحين وصول رجال الأمن وسلم نفسه حينما قام ابن القاتل بتسليم أداة الجريمة وهي عبارة عن مسدس ربع، وهو الذي استخدم في جريمة القتل.

واكد مصدر امني ان رجال المباحث الجنائية تحفظوا على أدوية كثيرة تم العثور عليها داخل غرفة نوم القاتل فيما لم يعرف استخدامات هذه الادوية واذ ما كانت لعلاج أمراض مرتبطة بتقدم العمر، خاصة ان القاتل خمسيني، ام انها مرتبطة بأمراض نفسية، وأكد مصدر امني ان ابني القاتل والقتيلة كانا في حالة انهيار تام نظرا لفقدهما والدتهما بطلقتين، ووالدهما الذي ينتظر مصيرا غامضا جراء ارتكاب الجريمة.

وبحسب مصدر أمني فإن عمليات الداخلية وفيما تشير عقارب الساعة إلى الثانية عشرة والنصف ظهرا، تلقت بلاغا بسماع صوت اطلاق نار صادر من احد منازل منطقة تيماء، وبعد دقائق اتصل شاب وابلغ ان والده اطلق النار على امه، وعلى الفور توجه الى موقع البلاغ رجال الأمن والأدلة الجنائية وقطاع الامن العام وتبين ان المجني عليها تلقت طلقة في الصدر وأخرى في الرأس، ولم يتبين ـ حتى إعداد الخبر للنشرـ الاسباب التي دفعت القاتل الى قتل زوجته بهذه الطريقة. واشار المصدر الى ان المسدس المستخدم في الجريمة تبين انه غير مرخص.

إلى ذلك، شهدت أروقة مستشفى الجهراء حالة من الهرج والمرج تزامنا مع وصول المجني عليها الى مستشفى الجهراء.

وقال مصدر أمني إن الأطباء أكدوا لرجال الأمن ان المجني عليها وصلت متوفاة، يشار الى ان ادارة الطوارئ الطبية سارعت الى ارسال سيارة إسعاف لنقل المجني عليها في محاولة لإسعافها.