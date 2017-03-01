أحمد خميس

في بلاغ لا يخلو من الطرافة استنجدت مواطنة بمخفر شرطة سعد العبدالله، مؤكدة ان زوجها يعتدي عليها بالضرب المبرح قائلة في هذا الخصوص: زوجي «يطقني وايد».

فتم توجيه دورية الى موقع البلاغ ولكن الزوجة وهي ذات المتصلة خرجت لرجال الدورية وقالت «طاح الحطب».

وبحسب مصدر أمني فقد ورد بلاغ الى غرفة عمليات الجهراء بوجود مشاجرة عائلية في منطقة سعد العبدالله، فتم توجيه إحدى دوريات المخفر، واستقبلت المبلغة رجال الدورية مؤكدة انتهاء الخلاف بشكل ودي، وانها وزوجها لا يرغبان في التصعيد، وما ان عاد رجال الدورية حتى عاودت المبلغة بلاغها مرة أخرى، مؤكدة انها تتعرض للضرب مرة أخرى فعادت الدورية متوجهة الى منزلها، وفوجئ رجال الدورية بإصابتها ونقلت بمعرفة الإسعاف الى المستشفى.