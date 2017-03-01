محمد الجلاهمة

وضع رجال إدارة البحث والتحري بالادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة نهاية لممرض هندي يستغل عمله في مركز صحي مختص بالعمالة الوافدة حيث يقوم بتحويل المريض بأمراض معدية إلى معافى والعكس، وذلك بالتلاعب في عينات الدم، وبحسب التحقيقات فإن الهندي كون شبكة علاقات أهلته للحصول على مبالغ مالية كبيرة نظير هذه الممارسات غير القانونية والخطرة.

وقال مصدر أمني ان الممرض سيخضع لتحقيقات اضافية لتحديد من استفادوا من جرائمه تمهيدا لاتخاذ اجراءات قانونية بحقهم، اخفها الإبعاد الإداري لحالتهم الصحية ولكن يظل الاشتراك في التزوير والرشوة جرائم قد توجه لهم.

وكانت المعلومات قد تضمنت ان ممرضا بأحد مراكز الصحة العامة يتلاعب في عينات فحص الدم الخاصة بالمرضى.

وأشار المصدر إلى ان رجال مباحث الإقامة استدرجوا الوافد إلى كمين حيث ارسلوا اليه طعما بوافد ابلغه بأنه مصاب بمرض معد ويريد الحصول على «لائق صحيا» وابتلع الممرض الطعم وطلب مبلغ 350 دينارا ليتم ضبطه متلبسا، واعترف بانه يأخذ عينة دم من أصحاء ونسبها الى مرضى والعكس وجدد الممرض الآسيوي التأكيد على جريمته خلال التحقيقات، وتكرارها مع أكثر من شخص. وتمت إحالته إلى جهة الاختصاص.