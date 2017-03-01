أحمد خميس

فتح رجال مباحث الأحمدي تحقيقا للوقوف على هوية شخص مجهول اصطدم بدورية وهرب بسرعة جنونية وترك السيارة التي صدم بها الدورية قبل ان يتوارى عن الانظار وانتقل رجال الأمن وقاموا بسحب المركبة الى كراج الحجز.

وبحسب مصدر أمني فإن إحدى دوريات اسناد الأحمدي أبلغت مخفر شرطة الفحيحيل بأن مركبة بلوحات خليجية تم الاشتباه فيها وطلب من قائدها التوقف فتظاهر بذلك لكنه قام بالرجوع السريع على الدورية فأتلفها.

وعليه تم تعميم أوصاف المركبة والعثور عليها متوقفة مقابل أحد المنازل.

من جهة أخرى، سجل مواطن في مخفر شرطة العدان قضية إتلاف، وقال ان مركبته اليابانية الرباعية تعرضت للإتلاف الكامل وهي متوقفة امام منزله، ولم يتهم أحدا، وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.