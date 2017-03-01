أحمد خميس

كشفت التحقيقات في قضية مشاجرة «يوم البحار» والتي أشارت إليها «الأنباء» في عددها امس ان «الخزة» وراء المشاجرة.

وبحسب مصدر امني، فإن رجال الامن اوقفوا 13 شخصا جميعهم مواطنون بينهم 7 سيدات اكبرهم مواليد 1988 واصغرهم مواليد 2002 والطرف الثاني يضم 6 اشخاص، وكانت اجهزة وزارة الداخلية اضطرت للتعامل بحزم مع مشاجرة شبابية عنيفة بين عدد من الشباب، واستطاع رجال الامن ضبط المشاركين في المشاجرة، وجار البحث عن مشاركين آخرين هربوا من الموقع.

وفي سياق آخر، قدم مواطن ووافد سوري بلاغا الى مخفر الزور وأرفقا به تقريرين طبيين أفاد أحدهما بوجود كسر في عظمة الوجه من الجهة اليسرى لدى السوري، بينما أفاد كل من المواطن والوافد بتعرضهما للضرب من قبل مجهولين داخل البر بعد استراحة رحال في اتجاه النويصيب، واحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.