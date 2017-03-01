مؤمن المصري

ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، وعضوية المستشارين سرور برغل ومحمد شتا حكم محكمة الجنايات بحبس موظفين في وزارة الداخلية سبع سنوات وقضت مجددا بحبسهما ٣ سنوات وأربعة أشهر مع تأييد براءة المتهم الرابع، فيما لايزال المتهم الأول متواريا عن الأنظار وصادرا بحقه حبس بسبع سنوات.

واتهم الأول وهو موظف في وزارة الداخلية بمنفذ السالمي ودخل بحساب المتهم الثالث واستبدل بيانات باسم وهمي حتى يتمكن من الهرب خارج الكويت.

فيما اتهم الثاني والثالث بمساعدة الاول في جريمة التزوير، إذ قام الثاني بإمداده ببياناته الشخصية والثالث أمده بالرقم المشغل الخاص به على قاعدة بيانات وزارة الداخلية

فيما اتهم الرابع وهو موظف في منفذ السالمي بالعلم بجريمة ولم يبلغ عنها. وكانت «الجنايات» قد قضت على المتهمين الأول والثاني والثالث سبع سنوات وبراءة الرابع.