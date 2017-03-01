محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص

وضع رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بإشراف ومتابعة من قبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي وبالتعاون مع قطاع الأمن العام ممثلا في وكيل قطاع الأمن العام اللواء إبراهيم الطراح نهاية سريعة لهروب نزيلين من داخل نظارة مخفر الرقة، حيث داهم رجال المباحث شقة في ميدان حولي عقب معلومات مؤكدة عن وجود الهاربين بداخلها، فتم ضبطهما واقتيدا على الفور إلى التحقيقات، فيما لم يرشح حتى الآن الأسباب التي مهدت للمتهمين الهرب، وكذلك هوية من تواطأ معهما في عملية الهروب.

وبحسب مصدر أمني، فإن رجال المباحث شكلوا خلية عمل لتحديد مكان اختباء الهاربين، وخلصت التحريات إلى وجود المتهمين في شقة انس، حيث تم استصدار إذن مداهمتها في ساعة متقدمة من يوم أول من امس وضبطهما، وقال المصدر إن المتهمين تمسكا بأنه لا أحد ساعدهما في الهرب حتى ظهر أمس إلا أن هذا التمسك وراء محاولة إخفاء شخص تواطأ معهما، وأشار المصدر إلى أن الهاربين قالا انهما هربا نحو الثانية من بعد منتصف الليل وإن رجل الأمن المتواجد في المخفر كان نائما.