محمد الجلاهمة

أنقذ رجال الامن والاسعاف مواطنا شابا من الانتحار، وكانت السلطات الامنية لمديرية امن حولي قد تلقت بلاغا من العمليات المركزية يفيد بأن هناك شابا حاول الانتحار من خلال قطع شريان يده اليسرى، وعند وصول رجال الامن والاسعاف تبين أن هناك مشاجرة وقعت بين شقيقين، الامر الذي دفع احدهما الى قطع شريان اليد ولكن المصاب هاج وماج من شدة الغضب وأصيب بهيجان شديد بالشارع عند صعوده الى الاسعاف حيث قام بتكسير ما بداخل الاسعاف أثناء محاولة رجال الطوارئ الطبية انقاذه وتم السيطرة عليه ونقله الى المستشفى، وسجلت قضية.