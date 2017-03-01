أحمد خميس
أخطر جهاز أمن الدولة بمحتوى منشور وجد معلقا على عمود إنارة بجوار برج التحرير ومجمع الوزارات.
وكانت العمليات قد تلقت بلاغا بوجود المنشور فتم توجيه دوريات إسناد العاصمة إلى حيث شوهد المنشور المكون من 3 ورقات وعليها كتابات باللغة الفارسية، ومغلفة بلاصق بلاستيكي شفاف فتمت إزالته وتسليمه لمخفر الصالحية، وكشفت تحريات أمن الدولة أن من يقوم بتعليق تلك المنشورات شخص غير كويتي ويعاني من أمراض نفسية ولديه ملف في مستشفى الطب النفسي، وذكر مصدر أمني أن تلك الأوراق تحوي كلامه فقط ولا يوجد بها أي تحريض أو إساءة.