محمد الدشيش

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن تقريرا رفع الى قيادات وزارة الداخلية بشأن تكرار تجمهر وممارسات استهتار ورعونة خطيرة في منطقة تيماء، ورفع التقرير الذي تم اعداده يوم امس في اعقاب تجمهر مماثل قبل احتفالات العيد الوطني وقيام متجمهرين بإتلاف 4 دوريات تابعة للنجدة والامن العام، وضبط على هامش هذا الاستهتار 5 شباب احيلوا إلى نيابة الاحداث، وبحسب مصدر امني فإن تقريرا تضمن ان اجهزة الداخلية وصلت إليها معلومات عن تجمهر في شارع النجاشي حيث انتقلت دوريات المباحث وتبين ان عدد من يتجمهرون لمتابعة الاستهتار يتراوح بين 150 و200 شخص.