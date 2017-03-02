عبدالله قنيص

أنهى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية وتحديدا رجال إدارة بحث وتحري محافظة الفروانية نشاط شخص من غير محددي الجنسية اعتاد في الآونة الأخيرة على تزوير شهادات خاصة برواتب الموظفين، بحيث تمكن هذه الشهادات المستفيدين من الحصول على منتجات وسلع رغم ان رواتبهم لا تسمح بسبب وجود أقساط أخرى عليهم.



وبحسب مصدر أمني فإن معلومات وردت الى مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان عن ان شخصا «بدون» يستخرج شهادات راتب لمواطنين يعملون في القطاع الحكومي بحيث تسجل في الشهادات ان رواتبهم تسمح لهم بالحصول على سلع متنوعة، وانه يتقاضى مبالغ مالية تتراوح بين 300 و500 دينار للمعاملة الواحدة شاملة جميع الأختام.

ومضى المصدر بالقول: إزاء هذه المعلومات تم إخطار مباحث الفروانية بحكم إقامة المتهم في المحافظة للقيام بما يلزم للتحريات، حيث استطاع رجال المباحث تكوين معلومات كافية خلصت الى ان البدون يحوز أختاما مزورة لجهات حكومية متعددة، وعليه تم التواصل مع النيابة بعد إرسال مصدر سري الى البدون وإيهامه بأنه يريد ان يزيد راتبه في مستند رسمي من 1250 إلى 1900 دينار حتى يقدم هذا المستند الى إحدى الشركات ويحصل على قرض.

ومضى المصدر بالقول: تجاوب البدون مع مصدر المباحث وطلب 500 دينار مقابل إجراء المعاملة، حيث تم ضبطه خلف فرع جمعية تعاونية لدى تسلمه المبلغ المرقم وتسليمه المعاملة، وبالانتقال الى مسكنه تنفيذا لإذن النيابة تم العثور على أختام يستخدمها في عمليات التزوير.



وأكد المصدر أن المتهم حدد لرجال المباحث أشخاصا استفادوا من خدماته في التزوير، وجار التحقيق معهم باعتبارهم شركاء في الجريمة.