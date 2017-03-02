مشاري المطيري

أمر مدير عام مديرية امن محافظة الاحمدي العميد عبدالله سفاح بإحالة ايرانية ومواطن الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات، بعد ان ضبطت بحوزتهما زجاجة خمر مستوردة وحبوب تدخل ضمن المؤثرات العقلية الى جانب لفافة تبين انها تحتوي على مادة الشبو.



وبحسب مصدر امني فإن احدى دوريات الامن بمحافظة الاحمدي، وخلال جولة لها في منطقة المهبولة، رصدت مركبة بها سيدة ورجل يتبادلان المزاح حتى وصل الامر الى قبلة على جبين السيدة داخل السيارة، وإزاء هذا الجرم تم الطلب من قائد المركبة التوقف وتبين انه ومواطن وبرفقته ايرانية، وتبين انهما في حالة غير طبيعية، وعليه تم انزالهما من المركبة وتفتيشهما وعثر على المضبوطات سالفة الذكر، هذا ولم يوضح المصدر ما اذا كان رجال الامن سجلوا تهمة الفعل الفاضح أم لا؟!