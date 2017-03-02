محمد الدشيش

أمر محقق مخفر القادسية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة ضبط شخص قالت المبلغة انه مواطن وحرضها على الفسق والفجور، وقدمت المبلغة رقم هاتفه وبيانات مركبة لم يتمكن رجال الأمن من الوصول إلى صاحبها، نظرا لكون الهاتف مغلقا، وان كانت المؤشرات تؤكد أن صاحب المركبة مواطن.

وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنة في العقد الرابع من عمرها تقدمت إلى مخفر شرطة القادسية وسجلت قضية تحريض على الفسق والفجور، وقالت المبلغة إن سيارتها «بنشرت» على طريق القاهرة، بين منطقتي القادسية والدعية لعدم خبرتها في التعامل مع مثل هذه الأعطال، حيث توقفت على جانب الطريق تمهيدا للاتصال بأحد أقاربها أو بأي دورية تقدم لها المساعدة.

وأضافت المبلغة انه خلال أقل من 10 ثوان توقفت مركبة على مسافة من مركبتها وطلب مني صاحبها أن أستريح لأنه سوف يغير الاطار فشكرته كثيرا، مشيرة الى ان الشكر فهمه فاعل الخير خطأ، حيث طلب منها بحسب إفادتها أن تلتقط لنفسها صورة بملابس قصيرة وترسلها له عبر الواتساب، وأكد أن الصورة ستكون في هاتفه فقط، المواطن وبحسب إفادة السيدة ترك لها رقم هاتفه وبخط يده حتى تتصل عليه.