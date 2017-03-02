هاني الظفيري

فزعت «الداخلية» لمنتسبيها ووضعت حدا لتجاوز القانون في منطقة تيماء وخاصة في شارع النجاشي حيث شنت يوم امس حملة امنية موسعة شارك فيها رجال من مباحث المرور والامن العام والنجدة بالاضافة الى دوريات المرور واسفرت عن توقيف 16 مستهترا تم تحويلهم جميعا الى نيابة الاحداث رغم ان عددا منهم تجاوز السن القانونية، ولكن وجود احداث بينهم قانونيا يدفع «الداخلية» الى احالة الجميع الى نيابة الاحداث.

وتأتي هذه الفزعة الامنية في اعقاب التقرير الذي رفع لأجهزة الداخلية يوم امس الاول وهو ما اشارت اليه «الأنباء» في عددها امس من تجمهر ما يتراوح بين 150 و200 شخص في تيماء بشارع النجاشي لمتابعة الاستهتار.

وقال مصدر امني ان اجهزة وزار الداخلية وضعت خطة محكمة للايقاع بأكثر عدد من المستهترين، وخلال امس تم ضبط 7 خليجيين وكويتي و8 من غير محددي الجنسية.