هاني الظفيري

شنت الادارة العامة للمرور حملات مكثفة اثناء الاحتفالات بالاعياد الوطنية على السيارات والدراجات النارية المخالفة لقانون المرور واشتراطات الامن والمتانة، واسفرت هذه الحملات عن حجز اعداد كبيرة من السيارات بلغت اكثر من الف سيارة مخالفة للشروط، حيث كانت تضع ملصقات مخالفة، كما تم حجز اكثر من 500 دراجة نارية واحيلت الى قسم الحجز بمنطقة الفروانية والذي يشرف عليه رئيس شعبة الحجز صالح المطيري قائد هذا الحجز الجديد الذي انشئ قبل شهرين ليكون حجزا للمركبات والدراجات المخالفة، كما تم حجز احدى السيارات لشخص اردني الجنسية يقوم سنويا وخصوصا في الاحتفالات برفع الاعلام وصور حكام الكويت على سيارته ويعتبر ذلك مغايرا لشكل السيارة لذلك تم حجز المركبة.