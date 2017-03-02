أحمد خميس

تقدم الى مخفر الجابرية مواطن من مواليد 1964 وابلغ عن مجهول دخل مسكنه ليلا بعد كسر بابه بهدف السرقة عن طريق اقتحام إحدى الغرف.

وقال مصدر امني ان السرقة وقعت في منطقة الجابرية وانه على الفور تم انتقال رجال الأمن وشوهد كسر في باب الغرفة وتم انتداب الأدلة الجنائية لرفع البصمات.



وفي منطقة الفحيحيل تعرضت شقة مواطنة للسرقة بطريقة غير عادية حيث دخل السارق شقتها عن طريق نافذة صغيرة جدا وسرق خزنة صغيرة تحتوي على اوراق ثبوتية ومبلغ 520 دينارا وعليه أحيل البلاغ لجهات الاختصاص.

من جهة اخرى، فوجئ شخص من غير محددي الجنسية بفقدان مبلغ مالي من منزله بالرميثية وبحث عنه في كل مكان، وعلى الفور توجه الى مخفر الرميثية وتقدم ببلاغ حول سرقة المبلغ وهو ألفا دينار، حيث اتهم الخادمة التي تعمل لديه، وهي نيبالية الجنسية بهذه السرقة، وتمت إحالة الخادمة الى جهات التحقيق للكشف عن السرقة.