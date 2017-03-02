محمد الجلاهمة - هاني الظفيري

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة مباحث محافظة الاحمدي) تمكنت من ضبط الموقوفين الهاربين من مخفر الرقة وهما مواطن ومقيم، خلال أقل من 24 ساعة.

وأوضحت الإدارة أن رجال إدارة مباحث الاحمدي تمكنوا من إلقاء القبض على الموقوفين في منطقة ميدان حولي، كما تم ضبط من ساعدهما في الهروب وهو مواطن والمركبة التي استقلها الهاربان.

وأشارت الإدارة إلى ان التحقيقات جارية مع الموقوفين ومن ساعدهما في عملية الهروب تمهيدا لإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

من جهة اخرى، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. خالد الجراح يوم أمس قرارا حمل رقم 207/ 2017 بشأن عودة العقيد سعود أبو صليب الى عمله في وزارة الداخلية، وذلك عقب خوض أبو صليب انتخابات مجلس الأمة التي لم يحالفه فيها الحظ. حيث نص القرار على: عودة العقيد سعود أبو صليب المطيري في نفس وظيفته وبنفس راتبه السابق إلى الخدمة بقوة الشرطة.