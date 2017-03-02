أحمد خميس

سجلت في مخفر شرطة خيطان قضية حملت عنوان «اعتداء بالضرب وإهانة موظف عام أثناء تأدية العمل»، وطرفا القضية رجل امن وسائق يعمل في شركة لنقل الركاب في خيطان، اما القضية الاخرى فحملت العنوان نفسه وكانت على خلفية مخالفة مرورية وسجلت في مخفر شرطة مبارك الكبير وحملت رقم 58/2017 جنح.



وفي تفاصيل القضية الاولى، قال مصدر امني: ان وافدا مصريا تقدم الى مخفر شرطة خيطان واتهم رجل امن بضربه في مقر عمله بالشركة، ورفض رجل الامن اتهام المصري له بضربه، وقال انه تعرض للاهانة خلال ادارته لعمله، وقدم الاول تقريرا طبيا يوضح الاصابات التي لحقت به.

وفي مخفر شرطة مبارك الكبير، تقدم مواطن من مواليد 1993 يعمل في وزارة الداخلية، وقال انه اوقف مواطنا لتحرير مخالفة له واذ بالمخالف يهينه بالقول.