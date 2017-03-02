محمد الجلاهمة

في قضية شديدة الغرابة توضح الجرأة التي وصل اليها «السلابة»، قام أحد هؤلاء باقتحام غرفة في منطقة النعيم وسلب وافد هندي من مواليد 1983 بعد تهديده بالنحر وانحاش بهاتف آيفون 6.



وبحسب مصدر أمني فإن الهندي تقدم الى مخفر النعيم وأرفق تقريرا طبيا يتضمن الجروح والكدمات التي تعرض لها.



وقال المجني عليه انه كان يجلس في غرفته وإذا بشخص مجهول يدخل اليه ويطلب منه ولاعة، فأجابه بأنه لا يحمل ولاعة، وطلب منه الخروج، فسارع الشخص المجهول بالتقاط هاتف الوافد الهندي محاولا الفرار، وعندما قاومه الوافد أخرج سكينا وأصابه في يده اليسرى، وتمكن من الفرار، فتم الاتصال على وكيل النائب العام الذي أمر بتسجيل قضية وإحالتها إلى النيابة.