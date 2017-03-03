محمد الجلاهمة

تمكن رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية التي يرأسها اللواء عبدالحميد العوضي ممثلة في ادارة مباحث الفروانية من فك غموض جريمة حرق راح ضحيتها سيلانية، بعد ان أقدم شخص على علاقة محرمة معها لاكثر من عام على حرقها مع سبق الاصرار والترصد.

وكان ورد بلاغ عن وجود حريق شقة يقطنها وافدان آسيويان نتج عنه اصابة وافدة حيث تم اسعافها الى مستشفى البابطين الا انها فارقت الحياة نتيجة اصابتها بحروق شديدة.

وعليه تم تكليف رجال المباحث لفك لغز الحريق ووفاة المجني عليها، حيث خلصت التحريات الى ان هناك شخص (سريلانكي الجنسية) يسكن معها في نفس الشقة ولكنه توارى عن الانظار بشكل مريب عقب الحريق مباشرة، وازاء الشكوك التي ترسخت في يقين رجال المباحث بأن الوافد الهارب قد يكون متورطا جرى تشكيل فرقة عمل لضبطه وعقب تحريات تم تحديد مكان تواريه عن الانظار وضبطه وبسؤاله عن المجني عليها افاد بانها اقدمت على الانتحار بإشعال النار في نفسها وانه حاول انقاذها واصيب بحروق في يده وقدمه نتيجة ذلك.

واشارت الادارة إلى انه لدى الاطلاع على مكان الجريمة لمطابقة اقواله بالاستماع الى شهود العيان تبين عدم تطابق الآثار الموجودة في المكان مع اقوال المتهم، حيث افاد شهود العيان بأنهم سمعوا صرخات الاستغاثة من المجني عليها ولم يتمكنوا من مساعدتها لكثرة الدخان وانتشار النيران في الشقة.

وعليه جرت مواجهة المتهم بنتيجة التحقيقات فأقر واعترف بقيامه بسكب مادة سريعة الاشتعال على المجني عليها اثناء نومها وأقدم على حرقها ثم فر هاربا من المكان.

وتمت احالة المتهم الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.