هاني الظفيري

شهد طريق الدائري السادس السريع حادث اصطدام غريب بين يابانية وشاحنة دون أن يصاب احد في الحادث.

وقال مصدر امني إن بلاغا ورد مساء امس الأول من المارة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الدائري السادس، وعلى الفور توجه رجال الأمن والإسعاف واتضح ان الشخص لم يصب بإصابات بالغة، من جانب آخر فقد وقع حادث تصادم على طريق العبدلي، أسفر الحادث عن إصابة شخص نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل وافد من الجنسية البنغالية الى مستشفى الجهراء مساء امس الاول بعد تعرضه للدهس على يد وافد هندي في المجمعات التجارية وتم تسجيل قضية في مخفر الجهراء الشمالي.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد من المارة يفيد بوجود حالة دهس، وعلى الفور انطلق رجال الإسعاف وتم تقديم الإسعافات الأولية الى الوافد الذي اتضح انه تعرض لكسر في الجمجمة ونقل على الفور الى المستشفى، فيما احتجز رجال الأمن الداهس وهو هندي في العقد الرابع الذي أفاد بأنه فوجئ بالشخص الذي كان يسير على قدميه بعبوره الطريق دون الانتباه لسير السيارات.