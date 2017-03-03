محمد الدشيش
شرع رجال مباحث الجرائم الإلكترونية في البحث عن شاب قام بتصوير رجال الإطفاء والاستهزاء بهم أثناء العمل على إخماد حريق مركبة بمنطقة جابر العلي، وقال مصدر أمني ان رجال الجرائم الإلكترونية قاموا برصد حساب الشخص الذي بث مقطع الاستهزاء برجال الإطفاء والذي لاقى انتشارا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي،
وأشار المصدر الى ان التصوير ينحصر فقط للجهات المختصة بهدف معرفة أسباب الحادث ومتابعة نوع القضية، لكن تصوير الأشخاص للحوادث وغيرها قد يحيلهم للمساءلة القانونية لأنه يعكس رغبة في التشهير كالتي قام بها صاحب الحساب الذي أفاد المصدر بأن المعلومات تدل على انه مواطن ويحرض الأشخاص على الاستهتار.