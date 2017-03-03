هاني الظفيري

أحال رجال دوريات امن الجهراء شابا خليجيا الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه في منطقة بر رحية وتم التحفظ على كمية المخدرات التي عثر عليها بحوزة المتهم.

وقال مصدر امني ان دورية تابعة لاسناد الجهراء كان رجالها في جولة اعتيادية واشتبهوا بقائد مركبة يابانية، وعند الطلب منه التوقف لاذ بالفرار، فترجل من المركبة التي يقودها وفر هاربا حتى طارده العسكريان والقيا القبض عليه، واتضح انه خليجي مطلوب للسجن 15 عاما، وبتفتيشه عثر على كمية متنوعة من المخدرات والحشيش والشبو والماريغوانا، وحاول الشخص التوسل لرجال الامن لتركه الا انهما رفضا طلبه وقاما بطلب الاسناد حيث حاول الفرار منهما، الا ان محاولاته باءت بالفشل، وعليه تم رفع تقرير بالواقعة واحالة المتهم الى جهة الاختصاص.