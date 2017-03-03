محمد الجلاهمة

تلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية بلاغا يفيد بتعرض بنغالي لعملية دهس حيث نقل على الفور إلى مستشفى الجهراء عن طريق الإسعاف وتوجهت إحدى دوريات أمن الجهراء الى مكان البلاغ وتم ضبط الداهس وهو بنغالي الجنسية وتم احتجازه بالمخفر لحين معرفة مدى الإصابة التي اصيب بها المدهوس وسجلت قضية في مخفر الجهراء.

ومن جانب آخر تقدم وافد مصري وأبلغ عن تعرضه لعملية دهس من قبل إحدى المركبات اثناء عبوره طريق الدائري الرابع، وأفاد الوافد المصري بأن الداهس تعمد دهسه، حيث زود رجال الأمن برقم لوحة المركبة، وعليه تم تسجيل قضية «ضرب» في مخفر ميدان حولي.

في سياق آخر تلقى مخفر الفنطاس بلاغا من دوريات مرور الأحمدي يفيد بقيام وافد سريلانكي بدهس مصري خلال عبوره الطريق، ونقل المصاب إلى مستشفى العدان وتم استصدار تقرير طبي بالإصابات التي لحقت به، وأحيلت القضية للتحقيق.