محمد الجلاهمة

أمر وكيل نيابة الجهراء بدر المطيري بتسجيل قضية حملت عنوان «تزوير في محرر رسمي»، وجاءت أوامر وكيل النائب العام الى مخفر شرطة الصليبية عقب ابلاغه بما أفاد به «بدون» حيث قال في القضية التي حملت رقم «19/2017» جنايات الصليبية ان «هاكر» سرق من رصيده مبلغ 1030 دينارا، البدون كان صادقا مع نفسه نظرا لان رجال المباحث لابد ان يخضعوه للتحقيقات حيث قال ايضا انه فقد بطاقته البنكية ولكن لا يوجد في البطاقة ما يشير الى الرقم السري من قريب أو من بعيد، لافتا الى أنه راجع البنك الذي يتعامل معه وبعد عملية بحث تم ابلاغه بان المبلغ سرق عبر الانترنت.