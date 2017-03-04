أحمد خميس
أخطر رجال أمن مخفر شرطة الفحيحيل جهاز أمن الدولة بشأن بلاغ حمل عنوان المساس بالذات الأميرية وأخذ رقم 17/2017 وذلك لتحتمية اخطار الجهاز بالقضية التي جاءت حينما تقدم مواطن يبلغ من العمر 46 عاما إلى مخفر شرطة الفحيحيل، وقال انه متقاعد في الحرس الوطني ويقيم في منطقة الظهر، وخلال تواجده في مجمع تجاري قام قائد مركبة بالتسكيــر على سيارتــه وانتظره المواطن وحينمــا حضــر قـال له لماذا تفعل ذلك؟ هل كنت ستقبل لو اتصلت بالداخلية لتأتي دورية وتقوم بإزاحة سيارتك، وإذ به يقول: «روح أنت وشرطتكم الدايخة اللي جنسوا أشكالك».