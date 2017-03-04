أحمد خميس

تقدمت مواطنة الى السلطات الأمنية في مخفر ميدان حولي، وأبلغت عن تعرضها للنصب والاحتيال من قبل احدى الشركات.

وأفادت المواطنة بأنها قامت بتسليم صاحب الشركة مبلغ 54 الف دينار كويتي، وذلك من اجل شراء شقتين بدولة خليجية.

وأكدت في البلاغ ان صاحب الشركة قام بتسليم المواطنة مفاتيح الشقق دون تسجيلها رسميا، ولكن المواطنة أرادت ان تتأكد من ملكيتها لهاتين الشقتين فذهبت الى الدولة الخليجية للاطمئنان على حلالها ولكن كانت المفاجأة الكبرى، حيث اكتشفت المواطنة انها تعرضت للنصب من قبل الشركة المالكة بالدولة الخليجية، وعلى الفور عادت المواطنة الى الكويت وأبلغت الشركة بما حدث لها بالدولة الخليجية، ولكن الشركة أصرت على انه حوّل المبلغ وعلى ذلك تم تسجيل بلاغ وأحيلت القضية الى جهات الاختصاص.