أحمد خميس

علمت «الأنباء» ان سيدة خمسينية دخلت في مفاوضات مع وافدة فلبينية في محاولة منها بعدم ملاحقتها في قضايا اخرى بعد تسجيل قضية حملت عنوان اعتداء بالضرب رقم 6/2017.

وكان محقق المستشفى الاميري قد ابلغ عمليات الداخلية بأن فلبينية حضرت مصابة، وعلى الفور توجه رجال الامن الى المستشفى وتبين ان المجني عليها تعمل لدى السيدة التي قامت بالاعتداء عليها.

وذكر التقرير الطبي ان الفلبينية لديها جرح نافذ وعميق بالذراع اليسرى بالاضافة الى تجمع دموي تحت الجلد.

يذكر ان ابن المواطنة المتهمة هو الذي اسعفها الى المستشفى الاميري، واحيل ملف القضية الى جهة الاختصاص.