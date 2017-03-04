محمد الجلاهمة

عن امر محقق مخفر شرطة العدان، تم تسجيل قضية حملت عنوان تهديد.

وأمر المحقق ايضا بسرعة ضبط مواطن من مواليد 1985 بعد ان ابلغت امه المسنة انه هددها بإلحاق الاذى البالغ.

وبحسب مصدر امني، فإن سيدة مسنة من مواليد 1947 ابلغت عمليات الداخلية انها تعرضت للتهديد، وعلى الفور تم ارسال دورية وجرى اصطحاب السيدة الى المحقق، حيث قالت انها تقيم في منطقة العدان وان ابنها يعمل في وزارة الدفاع ويسكن نفس السكن وهددها بالحاق الاذى بها، مشيرة الى ان الواقعة حدثت في المنزل، فتم تسجيل القضية برقم 35/2017 جنح العدان.