هاني الظفيري - محمد الدشيش

كشف التقرير الخاص بحريق الوفرة الذي أودى بحياة وافد آسيوي، أنه غير متعمد.

وكانت وحدة التحقيق قد فتحت تحقيقا في الحادث وخلصت الى النتيجة سالفة الذكر، وكانت ادارة العلاقات العامة في الاطفاء قد ارسلت بيانا صحافيا قالت فيه انه تم توجيه فرقتي اطفاء الوفرة والنويصيب مساء الاثنين الماضي الى حريق في مزرعة بمنطقة الوفرة، وعند وصول الفرق الى مكان الحادث تبين ان الحريق في غرفتي صفيح، ما تسبب في احتجاز عامل آسيوي الجنسية داخل احدى الغرف وتفحمه اثر الحريق، وتمت مكافحة الحريق من قبل فرقتي الاطفاء والسيطرة عليه، وتم تسليم الجثة للادلة الجنائية.