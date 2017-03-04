محمد الجلاهمة

سجلت في مخفر شرطة سلوى قضية حملت رقم 51/2017 جنح سلوى، وجاء تسجيل القضية عقب تقدم عسكري في قطاع المرور، وقال انه كان يقوم بمهام عمله وإذ بأشخاص يقومون بالتهجم عليه.

وقدم المبلغ رقم مركبة كان المدعى عليهم بداخلها، وكلف رجال المباحث بضبط وإحضار المتهمين.

من جهة أخرى، وفي قضية حملت عنوان «إهانة موظف عام»، سجلت في مخفر القيروان وبرقم 22/2017.

وبحسب مصدر أمني فإن موظفة من مواليد 1967 وتعمل في مركز صحة القيروان تقدمت إلى مخفر المنطقة وأبلغت عن تعرضها للسب والشتم من قبل مراجعة مواطنة خلال الدوام المسائي، وأحيلت القضية لجهات التحقيق.