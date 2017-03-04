مؤمن المصري

أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار د.عادل بورسلي أمس القرار رقم (29) لسنة 2017 يقضي بنقل جميع الدوائر الكلية والجزئية والمستعجلة والعمالية ودوائر جنح المرور إلى مبنى محكمة الجهراء الجديد الكائن في شارع مرزوق المتعب مقابل مدرسة الرفعة النموذجية الابتدائية بنين على أن تنعقد جلسات تلك الدوائر كل منها في اليوم المحدد لانعقادها وفقا لقرار الجمعية العامة وذلك اعتبارا من يوم الأحد 12/3/2017.

جاء هذا القرار بمناسبة افتتاح مبنى محكمة الجهراء الجديد، وصدور قرار وزير العدل رقم 58 لسنة 2017 بتخصيص المبنى للمحكمة الكلية، وبناء على التفويض الصادر من الجمعية العامة للمحكمة، ولصالح العمل.

ونصت المادة الثانية من قرار رئيس المحكمة على أنه: يخطر السادة القضاة بالقرار ويتم الإعلان عنه على بوابة العدل الإلكترونية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وذلك لمدة أسبوع من تاريخ صدوره.

وألزمت المادة الثالثة من القرار مدير إدارة كتاب المحكمة الكلية اتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار والتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة.