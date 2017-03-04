سعد الرشيدي

قضت محكمة الجنايات بحبس شخص سبع سنوات وتغريمه سبعة آلاف دينار بعدما اسندت اليه تهمة حيازة مادة مؤثرة عقليا «الميثا فيتامين» بكميات كبيرة بقصد الاتجار والتعاطي .

وكانت الوقائع تتلخص في أن ضابط الواقعة تحرياته دلت على ان المتهم يحوز ويحرز مواد مؤثرة عقليا بقصد الاتجار والتعاطي فتم إصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه ونفاذا لهذا الإذن كلف احد مصادره السرية للاتفاق على شراء مؤثرات عقلية من المتهم وعند الانتقال الى المكان تم تفتيشه وعثر داخل ملابسه على 7 أكياس نايلون شفاف بداخلة المادة المؤثرة بالاضافة الى ميزان صغير لقياس الكمية وعند سؤاله عن وجود كميات اخرى كانت إجابته بمنزل آخر وعند الذهاب تم اكتشاف 41 كيسا بداخله مواد مؤثرة عقلية اخرى يملكها شخص تم اتهامه لاحقا وعليه أصدرت محكمة الجنايات حكمها بحبس المتهم الاول سبع سنوات وتغريمه بـ 7 آلاف دينار والمتهم الثاني بالامتناع عن النطق بالعقاب مع تعهد بحسن السير والسلوك.