مؤمن المصري

قررت الدائرة المستعجلة بالمحكمة الكلية قبول الإشكال المقدم من شركة تجارية ضد شركة وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإلزام الأولى بأن تؤدي لها مبلغ 5400 دينار و7% فوائد قانونية مؤقتا، وذلك لحين إعلانها بالسند التنفيذي القانوني.

وتتلخص تفاصيل الإشكال المقدم من دفاع الشركة المحامية خولة مبارك الحساوي في أن الشركة المستشكل ضدها قامت باستصدار حكم تجاري بإلزامها بأداء مبلغ وقدره 5400 دينار وفوائد قانونية بنسبة 7%. وقد باشرت الإجراءات التنفيذية بمواجهتها.

ولما كان الحكم المستشكل في تنفيذه قد أعلن إعلانا باطلا قانونا فقد أقامت الشركة دعوى تزوير وإفلاس الشركة وإنها تقيم إشكالها الماثل بغية الحكم لها ببطلان إعلان السند التنفيذي للحكم المستشكل فيه ووقف تنفيذه لإعلانه إعلانا قانونيا ووقف تنفيذ الحكم لحين البت في شكوى التزوير المنظورة بإدارة التحقيقات ووقف تنفيذ الحكم لحين البت في قضية إفلاس الشركة.