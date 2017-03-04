أحمد خميس

توفي وافدان أحدهما باكستاني لفظ انفاسه في إحدى مزارع العبدلي والآخر هندي صعدت روحه خلال وجوده في شقة صديق له بمنطقة النقرة.

وكان مخفر القشعانية قد تلقى بلاغا من غرفة العمليات، فانتقلت إحدى الدوريات إلى مزرعة بالقطعة 5 منطقة العبدلي وشاهدت الدورية شخصا ملقى على الأرض تبين لاحقا أنه باكستاني، وبفحصه من قبل أحد المسعفين تبين أنه متوفى منذ أكثر من 8 ساعات، وبعد إحالة الجثة الى الطب الشرعي أمرت النيابة بتسجيلها قضية وفاة طبيعية.

أما الهندي فقد توفي خلال زيارته لصديق بنغالي في النقرة، وتم فحص جثثه بمعرفة الطب الشرعي ولم تكتشف أي آثار للضرب أو العنف، وتم رفع تقرير بالواقعة إلى محقق مخفر النقرة.

..وجثة آسيوي الماء دفعها إلى الشاطئ

هاني الظفيري

نقل رجال الطب الشرعي جثة وافد آسيوي إلى المشرحة للوقوف على اسباب الوفاة بعد العثور عليه امام شاطئ الخليج العربي وتم تسجيل قضية في مخفر المنطقة.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية يفيد بأن مواطنا شاهد جثة شخص قرب شاطئ الخليج، وعليه توجه رجال النجدة والاسعاف واتضح ان الشخص توفي قبل اكثر من 24 ساعة وعليه تم ندب الطب الشرعي الذي قام بنقل الجثة.

وتابع المصدر أن الكشف الظاهري تبين أن المتوفى آسيوي في العقد الرابع وان جزءا من جسده نهشته الأسماك.