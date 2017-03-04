مواطن اتهم آخر بإهانته

قدم مواطن يعمل في «الداخلية» بلاغا الى مخفر مبارك الكبير اتهم فيه مواطنا آخر بإهانته وسبه، وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.

مركبة مواطنة تعرضت للإتلاف

أبلغت مواطنة تسكن منطقة صباح السالم مخفر المنطقة بتعرض مركبتها للإتلاف، ولم تتهم أحدا وسجلت قضية، وأحيلت الى جهة الاختصاص.

سرقة الغنم من مزرعة في العبدلي

سجل مواطن بلاغا في مخفر القشعانية افاد فيه بسرقة 26 رأس غنم من مزرعته الكائنة في العبدلي خلف محطة الروضتين ولم يتهم أحدا.

مركبة البنغالي طارت في الإسطبلات

ابلغ وافد بنغالي مخفر الاحمدي بسرقة مركبته في اسطبلات الفروانية، وسجلت قضية واحيلت الى جهة الاختصاص.

هنديان بحالة غير طبيعية

ضبط رجال أمن الأحمدي وافدين هنديين بحالة غير طبيعية بعد بلاغ ورد من العمليات بذلك، وتم تسجيل قضية لهما وأحيلا الى «المكافحة».

هاتفا الخليجي سرقا من منزله

اتهم خليجي مجهولا بسرقة هاتفين من منزله بمنطقة فهد الأحمد وأفاد بأن الأول آي فون 5 والآخر آي فون 6 وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.

شيكات الأفغاني من دون رصيد

قدم محام موكل عن احدى شركات التجارة والمقاولات بلاغا اتهم فيه وافدا افغانيا بتحرير شيكات مسحوبة على احد البنوك التجارية وتبين انها من دون رصيد، وامرت النيابة بتسجيلها قضية.

تصادم عند مخرج القيروان

وقع تصادم ثنائي بين مركبتين عند مخرج القيروان من طريق الجهراء، والمركبة الأولى يابانية صالون بقيادة وافد مصري، بينما الثانية رباعية يابانية يقودها مواطن يعمل بالتأمين الصحي، ولم يسفر الاصطدام عن اصابات.