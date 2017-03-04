موسى أبو طفرة

تابعت مراكز الخدمة المحددة لاستصدار الجواز الإلكتروني في محافظات الكويت أعمالها خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع المنصرم.

وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» ان الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أصدرت حتى نهاية دوام أول من أمس الخميس ومن خلال مراكز الخدمة المحددة ما مجموعه 5986 جوازا إلكترونيا من أصل 6311 طلبا تقدم بها مواطنون وذلك مع فتح الباب الأسبوع الماضي، وفق ما تم الاعلان عنه من شروط من قبل الإدارة.

وقال المصدر ان عملية استصدار الجواز الجديد ميسرة وسلسلة ولا تتعدى قيمة كل طلب أكثر من 7 دنانير ما دامت المستندات الإدارية مستوفاة على أن يتم استصدار الجواز في مدة لا تتجاوز اليومين منذ تسلم الطلب، مشيرا إلى توجيهات نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بتسهيل مهمة المواطنين، خصوصا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والذين تم تخصيص الفترة الصباحية لإنجاز معاملاتهم.