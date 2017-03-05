محمد الجلاهمة

كاد وافد بنغالي يعمل في وزارة الاوقاف أن يدفع حياته ثمنا لهاتف نقال قديم حينما قاوم لصا مجهولا شرع في سلبه بالاكراه في منطقة النعيم.

ووجه وكيل النائب العام لمحافظة الجهراء بتسجيل قضية بعنوان سلب بالقوة وأمر رجال مباحث الجهراء وعبر كتاب رسمي بفتح تحقيق وضبط وإحضار المتهم والذي يتحدث اللهجة الوطنية على حسب المبلغ ويبدو أقل من 25 عاما وذا بشرة سوداء ونحيفا.

وبحسب مصدر أمني فإن بنغاليا يدعى نور مولانا من مواليد 1952 تقدم الاربعاء الماضي الى مخفر النعيم وقال إنه يعمل في وزارة الاوقاف ويسكن في منطقة القصر وتحديدا في مسجد مبارك العيار.

وأضاف أنه خلال سيره على الاقدام فوجئ بشخص يعترض طريقه وأشهر في وجهه أداة حادة وقام بتمزيق ملابسه وسرق هاتفه بالإكراه، مشيرا الى أنه قاوم اللص وكاد يقتله، ونوه الى أن الواقعة حدثت في الثالثة والنصف من بعد الظهر، وأرفق المبلغ تقريرا طبيا في ملف القضية بالاصابات التي لحقت به.

على صعيد آخر، ضبط رجال أمن العاصمة مواطنا شابا مستهترا تحرش بفتاة أمام والدتها بمواقف جمعية النزهة وعندما وبخته الأم شتمهما بكلمات جارحة وبذيئة، فأبلغا عنه العمليات وتم ضبطه على مخرج النزهة من شارع دمشق.