محمد الجلاهمة - احمد خميس

في قضية جديدة في ملف العمالة والاتجار في البشر تمكن رجال الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة التابعة لقطاع شؤون الجنسية والجوازات والتي يرأسها اللواء الشيخ مازن الجراح من ضبط مزرعة على كفالتها 200 عامل تم تزوير تقدير الاحتياج لها بطرق ملتوية وكانت معلومات قد وردت تفيد بوجود مزرعة يملكها مواطن يوجد بها شبه تلاعب وتزوير في تقدير الاحتياج الخاص بالمزرعة، وقد تم تكليف إدارة البحث والتحري التابعة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بعمل التحريات اللازمة حيث تبين صحة المعلومات، وأن عدد العمالة التي على كفالة المزرعة 200 عامل وبالتنسيق وتبادل المعلومات مع عدد من الجهات المختصة تبين أن التقدير المعتمد هو 115 عاملا فقط وباستدعاء صاحب المزرعة والتحقيق معه أفاد بأن المندوب الخاص بإنهاء الاجراءات الخاصة باحتياجات المزرعة من جنسية عربية يقوم بمراجعة الجهات الرسمية بالدولة في هذا الشأن وبمواجهة المندوب اعترف بقيامه بمراجعة إدارة عمل محافظة الاحمدي وطلب زيادة تقدير الاحتياج عن طريق المستندات المزورة وقد تمت احالة الواقعة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين والخارجين على القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحقيق الامن والأمان للمواطنين والمقيمين.