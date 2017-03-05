عبدالله قنيص

تمكن رجال إدارة بحث وتحري محافظة الأحمدي وتحديدا قسم ميناء عبدالله من إغلاق 26 قضية سرقة كمبيوترات خاصة بالشاحنات.



وذلك بضبط فني هندي عثر في منزله على 23 كمبيوتر وذلك بعد أن سقط بالجرم المشهود خلال بيعه 3 كمبيوترات بقيمة 450 دينارا، واعترف الوافد الهندي بانه بعد هذه السرقات في مناطق الشويخ الصناعية وصناعية الفحيحيل ومقر شركة كبيرة كان يعمل بها قبل عام وانه يقوم ببيع هذه الكمبيوترات على محلات متخصصة، وأكد مصدر أمني ان الحملات التي باع اليها الوافد هذه الاجهزة تعتبر اصحابها والعاملين فيها شركاء في الجريمة باعتبارهم متسترين عن مثل هذه الجرائم.

وبحسب مصدر أمني فإن مدير مشروع شركة تتعامل في مشاريع إنشائية تقدم الى مخفر منطقة ميناء عبدالله وأبلغ عن تعرض شاحنات الشركة لسرقة أجهزة من داخلها عبارة عن كمبيوترات.

وإزاء هذا البلاغ تم فتح تحقيق وتبين من التحقيقات التي قام بها رجال مباحث ميناء عبدالله أن وراء السرقات تلك فنيا هنديا كان يعمل في الشركة وفصل، وبعد ثبوت أنه اللص تم استدراجه إلى بيع عدد 3 كمبيوترات مقابل 450 دينارا وتم ضبطه عقب تسلمه المبلغ المرقم، في منطقة كبد، وبالانتقال الى مسكنه في منطقة الجليب تم العثور على 34 كمبيوتر أقر بأنه تخصص في سرقة الكمبيوترات وإعادة بيعها.



هذا وأمر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي باحالة المتهم الى النيابة.